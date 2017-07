OL : Visite médicale en cours pour Lacazette à Arsenal

Journaliste de Sky Sports UK, Kaveh Solhekol annonce ce mardi après-midi qu'Alexandre Lacazette passe actuellement sa visite médicale au centre d'entraînement d'Arsenal. Notre confrère précise également que l'ensemble des aspects du transfert et du contrat du buteur lyonnais a été validé et qu'une annonce est imminente. L'OL va vraisemblablement attendre la fermeture de la bourse pour officialiser cette vente record.

Alexandre Lacazette having his medical at Arsenal's training ground. Deal & personal terms agreed with Lyon & Lacazette. Announcement soon