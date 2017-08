Officiel : Wayne Rooney arrête sa carrière internationale !

Dans : Premier League.

Wayne Rooney a surpris tout le monde ce mercredi après-midi en annonçant l'arrêt de sa carrière internationale avec l'Angleterre. Une décision qui prend effet immédiatement. Après 119 sélections sous le maillot des Three Lions, l'attaquant d'Everton, recordman des buts avec l'Angleterre (53 buts), Wayne Rooney a décidé de tourner la page.

Agé de 31 ans, Rooney souhaite désormais laisser la place à la nouvelle génération du football anglais. « Jouer pour l’Angleterre a toujours été quelque chose de spécial. A chaque fois que j’étais sélectionné comme joueur ou capitaine c’était un privilège pour moi (...) J'ai prévenu le sélectionneur de ma décision de me retirer pour de bon. C'est une décision difficile dont j'avais parlée avec mes proches, mon manager à Everton et mes proches », a confié Wayne Rooney, qui avait été pourtant convoqué pour les deux prochains match de l'Angleterre contre la Slovénie et la Lituanie.