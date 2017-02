Officiel : Sakho de Liverpool à Crystal Palace

Indésirable du côté de Liverpool depuis sa mise à l'écart estivale, Mamadou Sakho a enfin trouvé une nouvelle porte de sortie au cours des dernières heures du mercato hivernal ! En effet, le défenseur central de 26 ans s'est officiellement engagé dans la nuit avec Crystal Palace. L’international français arrive chez le 18e de Premier League en prêt jusqu’à la fin de la saison.

BREAKING: #CPFC are pleased to announce the signing of @mamadousakho on loan from @LFC until the end of the season. #WelcomeMamadou 🔴🔵 pic.twitter.com/FSztfuCMQZ