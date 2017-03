Officiel : Man Utd confirme le départ de Schweinsteiger

Dans un communiqué, Manchester United a confirmé le départ de Bastian Schweinsteiger pour le club nord-américain du Chicago Fire. Annoncé ce mardi matin dans la presse de Chicago par le joueur allemand de 32 ans, ce transfert est donc désormais officiel. L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich doit encore obtenir son visa et passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher son nouveau contrat en MLS.

