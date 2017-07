Officiel : Joe Hart prêté à West Ham

Prêté au Torino par Manchester City la saison dernière, Joe Hart évoluera de nouveau en Premier League en 2017-2018. Ce mardi, West Ham a officialisé le prêt d’une saison de l’international anglais, dont l’objectif est de disputer la Coupe du Monde 2018 avec l’Angleterre. Comme souvent cette saison, une présentation plutôt originale a été choisie par West Ham pour annoncer l’arrivée de sa nouvelle star.

Welcome to the family... pic.twitter.com/tx5cpRQDfg