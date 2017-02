Officiel : Frank Lampard prend sa retraite à 38 ans

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Quelques mois seulement après Steven Gerrard, un autre milieu de terrain emblématique anglais raccroche les crampons.

Frank Lampard, qui évoluait depuis deux saisons à New York City FC, a mis un terme à sa carrière ce jeudi. Le natif de Londres, qui s’est fait connaître à West Ham avant d’être un indéboulonnable titulaire à Chelsea pendant 13 ans, en termine donc avec le football de haut niveau à 38 ans. Il aura bien évidemment gagné l’essentiel de ses titres avec les Blues, avec notamment trois fois la Premier League, et une Ligue des Champions en 2012, ainsi qu’une Europa League en 2013. International anglais à plus de 100 reprises (103 sélections), Lampard avait terminé deuxième de la course au Ballon d’Or en 2005, derrière Ronaldinho.