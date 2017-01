Officiel : Coutinho prolonge à Liverpool

Véritable dynamiteur de l’attaque de Liverpool, Philippe Coutinho a signé un nouveau contrat de cinq ans avec les Reds, et répond donc à sa manière aux sollicitations des grands clubs européens. Le milieu offensif brésilien a inscrit 6 buts en 18 matchs cette saison, et bénéficierait d’une large augmentation de salaire. En contrepartie, le Brésilien aurait ajouté une clause libératoire, dont le montant n’a pas été révélé.

