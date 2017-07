MU : Sortir Cristiano Ronaldo du Real, c'est « mission impossible »

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Alors que Cristiano Ronaldo était annoncé sur le départ au Real Madrid au début du mercato estival, Manchester United n'a jamais tenté de rapatrier son ancienne star.

Disposant d'une très grosse enveloppe estivale pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, Jose Mourinho aurait pu tenter le tout pour le tout pour recruter Cristiano Ronaldo. Surtout que tous les feux semblaient au vert durant le mois de juin. Puisque CR7 avait émis le souhait de partir en raison de ses problèmes avec le fisc espagnol, tout en sachant que les deux Portugais entretiennent une bonne relation en plus d'avoir le même agent, et que Ronaldo rêve secrètement de revenir à MU. Mais au final, rien n'a été possible car le Real ne lâchera pas son Ballon d'Or. Et ça, Mourinho le sait pertinemment, lui qui a coaché les Merengues entre 2010 et 2013.

« Cristiano Ronaldo à MU cet été ? Nous n'avons jamais pensé à cela car c'est un joueur important pour son club à Madrid, qui dispose d'une grande puissance financière. Nous n'avons pas pu trouver quelconque raison qui nous aurait permis de penser que Ronaldo pourrait partir du Real cet été. Donc je ne vais pas perdre mon temps à penser aux joueurs qui sont mission impossible », a lancé, sur Skysports, le manager de Manchester, qui met donc fin aux spéculations, alors que Cristiano Ronaldo aurait pu venir renforcer les rangs des Red Devils aux côtés de Lindelöf et de Lukaku.