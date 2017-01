MU : Mourinho dégomme l’agent de Martial

Dans : Premier League, Foot Europeen.

A l’ouverture du marché des transferts, Manchester United est bien évidemment l’objet de nombreuses rumeurs, et notamment sur Anthony Martial. Buteur ce samedi contre Middlesbrough, l’attaquant français connaît une première partie de saison difficile, au point d’envisager de le prêter cet hiver. Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt, et notamment le FC Séville qui insiste pour récupérer l’ancien monégasque. Un peu trop au goût de José Mourinho, qui a demandé à l’agent de Martial de la mettre en veilleuse.

« Anthony doit m’écouter et ne pas écouter son agent. Il doit m’écouter quand je lui dis de s’entrainer tous les jours, quand je lui donne des conseils pour qu’il s’améliore. Avec Martial, je lis chaque jour le journal et je vois qu’il va à Séville, qu’on va le prêter, qu’il n’est pas content. Martial a juste besoin de m’écouter et tout ira bien », a lancé l’entraineur portugais, lassé par les rumeurs au sujet d’un joueur qu’il n’a pas l’intention partir.