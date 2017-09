MU : Mourinho accuse Pogba pour sa blessure

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Capitaine de Manchester United ce mardi face à Bâle, Paul Pogba n’aura pas pu savourer ce moment bien longtemps. Le milieu de terrain français s’est blessé à la cuisse et devrait manquer au moins un mois de compétition en raison d’une déchirure assez sérieuse. Une absence qui va pénaliser à la fois les Red Devils et les Bleus, mais qui met surtout en colère José Mourinho. Selon The Sun, l’entraineur portugais est très remonté contre l’ancien turinois, qui n’aurait pas suivi l’avis du staff médical de MU pour soigner cette douleur récurrente aux ischios. Elle l'avait déjà privée de trois matchs la saison dernière.

Au lieu de suivre le traitement préconisé par le club anglais, Paul Pogba a préféré solliciter un entraineur particulier pour renforcer sa cuisse, ce qui n’a donc visiblement pas tenu. Nul doute qu’après le sermonnage de José Mourinho, le milieu de terrain tricolore sera probablement plus attentif aux conseils du staff médical des Red Devils pour son retour au plus haut niveau.