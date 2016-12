MU : Mino Raiola fait une annonce pour l'avenir d'Ibrahimovic

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Auteur d’une première partie de saison tout de même très correcte avec Manchester United, puisqu’il a inscrit 11 buts en Premier League, Zlatan Ibrahimovic donne totalement satisfaction à son entraineur et ses dirigeants. Et cela devrait se concrétiser par une prolongation de son contrat, qui était déjà une option posée dès sa signature l’été dernier. Son agent Mino Raiola l’a confirmé à Sky Sports, le Suédois devrait évoluer chez les Red Devils jusqu’en juin 2018.

« Il y a une grande chance que Zlatan Ibrahimovic fasse une seconde année. Nous avions déjà inclus cela dans le contrat donc ce n’est pas nouveau pour nous et Manchester United. Les deux parties sont très contentes de cela. C’est plus une question de temps plutôt que de savoir s’il va prolonger », a assuré le représentant de l’ancien attaquant du PSG, qui rêve de disputer la Ligue des Champions sous les couleurs de Manchester United, et cela ne pourra se faire que la saison prochaine si le club anglais continue de remonter au classement.