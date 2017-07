Mercato : Wenger prévient l'OM et l'OL pour Giroud

Dans : Premier League, Mercato, OM, OL.

Promis à un départ du côté d'Arsenal au cours de ce mercato estival, Olivier Giroud est pour l'instant solidement encré chez les Gunners. Et Arsène Wenger ne veut pas que cela change.

« Lacazette ? C'est toujours facile de jouer avec ce genre de joueur. Nous avons une bonne entente sur le terrain. Je pense qu'il va vite s'adapter à la Premier League ». Samedi, après la victoire d'Arsenal contre Western Sydney Wanderers en match amical (3-1), Olivier Giroud affichait toute sa joie de jouer aux côtés de son compatriote. Malgré le fait qu'il est arrivé à Londres cet été pour le concurrencer, Lacazette ne gêne pas l'ancien du MHSC. Bien au contraire même, puisque les deux Français ont joué ensemble, et plutôt bien. Un signe d'une certaine complémentarité, alors qu'ils ont déjà été coéquipiers en équipe de France ? Arsène Wenger y croit en tout cas dur comme fer.

« J'ai toujours dit que je voulais qu'il reste à Arsenal, je n'ai jamais changé d'avis sur le sujet », a lancé l'entraîneur des Gunners sur France Football. Une façon comme une autre de calmer les rumeurs de départ de Giroud. Pisté par l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, mais aussi et surtout par Everton et Dortmund, l'attaquant tricolore semble donc parti pour rester à Arsenal puisque son manager veut le garder, avec un certain temps de jeu à la clé, surtout si Alexis Sanchez venait à quitter la capitale anglaise au cours des prochaines semaines.