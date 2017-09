Mercato : Wenger confirme l'offre de 100ME pour Lemar

Dans : Premier League, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Invité ce dimanche de Téléfoot, Arsène Wenger a confirmé qu'Arsenal avait bien essayé de faire venir Thomas Lemar lors des dernières heures du mercato estival. Et le technicien des Gunners de confier qu'il allait essayer de convaincre le joueur de Monaco de venir lors du mercato d'hiver, même si la concurrence risque d'être énorme pour la pépite du club de la Principauté.

« Si Arsenal a fait une offre de 100ME pour Lemar ? Oui ! Mais Thomas Lemar a décidé de rester à Monaco. Si nous allons revenir à la charge au prochain mercato ? Oui, oui !, a précisé, sur TF1, le manager d’Arsenal, qui a vanté ensuite les qualités de l’ancien caennais. C'est un joueur qui a une disponibilité énorme autour du ballon, et il est assez complet dans l'offensif et le défensif, c'est un joueur très équilibré. Il a une forme de souci de qualité dans son dernier geste. On a pu voir sur le but qu'il a marqué de volée : ce n'est pas sur la force qu'il s'est concentré, c'est sur la qualité technique. Son geste devient pur et beau parce qu'il est relâché et en même temps concentré sur son geste technique. »