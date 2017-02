Mercato : Quitter Arsenal pour la L1 ? No way avoue Koscielny

Dans : Premier League, Foot Europeen, PSG, OM.

Ancien joueur qui a fait ses armes en Ligue 2 et en National avec Guingamp et Tours, Laurent Koscielny n’a eu besoin que d’une saison en Ligue 1 avec Lorient pour être chipé par Arsenal. Depuis six ans désormais, il est l’un des défenseurs les plus stables des Gunners, et a récemment signé une prolongation lui permettant de voir encore plus loin avec le club londonien. Néanmoins, une petite mode se lance en ce qui concerne le retour des internationaux tricolores en France, et à 31 ans, le natif de Tulle pourrait avoir quelques courtisans, à Paris ou Marseille notamment. Rien en vue, et cela tombe bien, il n’a pas envie de retrouver la Ligue 1 alors qu’il s’éclate et se sent bien en Angleterre, comme il l’a expliqué à RMC.

« Je n’ai pas eu de contact avec un club français et même si j’en avais eu un, j’aurais coupé court très rapidement car je ne me vois pas revenir en France pour le moment, assure l’arrière français de 31 ans. Je suis content de ma vie sur et en dehors du terrain. Si ma famille et moi sommes heureux ici, c’est le plus important », a confié Laurent Koscielny, qui est sous contrat jusqu’à ses 34 ans avec Arsenal.