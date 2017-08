Mercato : Lemar à Arsenal pour 100ME ? Vers un refus qui va faire mal

Ce jeudi, Arsenal a visiblement tenté de mettre le paquet, à savoir 100ME, pour obtenir la signature de Thomas Lemar. Mais selon Sky Sports, cette opération est très mal engagée et le média anglais affirme même que des sources internes aux Gunners lui ont indiqué que le transfert de l'international tricolore de l'AS Monaco ne se fera pas. Si Thomas Lemar ne rejoint pas Arsenal, ce serait évidemment un très gros échec pour Arsène Wenger qui espérait bien renforcer son équipe déjà à la peine en Premier League.

BREAKING: @Arsenal deal for Thomas Lemar now very unlikely – Sky sources. #SSN pic.twitter.com/ZNemiwJFLy