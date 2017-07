Mercato : Kurt Zouma entre Stoke City et WBA ?

Dans : Premier League, Mercato, OM.

Parfois évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, Kurt Zouma na restera pas à Chelsea la saison prochaine, mais à priori l'ancien stéphanois ne reviendra pas non plus en Ligue 1. En effet, Sky Sports affirme ce mardi soir que le joueur de Chelsea s'entretiendra mercredi avec les dirigeants de Stoke City et de West Bromwich Albion afin d'envisager un éventuel prêt pour 2017-2018.