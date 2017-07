Mercato : Accord Man Utd-Everton pour Lukaku !

Alors que vendredi soir on annonçait une surenchère de Chelsea, Romelu Lukaku semble désormais très proche de Manchester United. En effet, ce samedi matin, les Red Devils ont annoncé qu'ils avaient officiellement trouvé un accord avec Everton concernant le transfert de l'international belge, précisant toutefois que Romelu Lukaku devait encore passer sa visite médicale et négocier les conditions de son futur contrat avant de signer avec Manchester United.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo