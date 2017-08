Mercato : 65 ME pour Alexis Sanchez, City craque totalement

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Manchester City, qui négociait jusque-là pour un éventuel échange afin de faire venir Alexis Sanchez, est passé aux choses sérieuses. Alors que le Chilien n’a plus qu’un an de contrat, les Citizens ont effectué une offre à hauteur de 60 ME (+5 ME de bonus éventuels) afin de s’offrir l’attaquant d’Arsenal, annonce Sky Sports. Son départ a pour le moment été totalement exclu par les dirigeants londoniens.