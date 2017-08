Man Utd : Martial l'annonce, Pogba est un futur Ballon d'Or

Dans : Premier League.

Auteur d’un début de saison tonitruant avec Manchester United (2 buts en 2 matchs), Anthony Martial espère enfin faire l’unanimité cette saison du côté d’Old Trafford. C’est également le souhait de Paul Pogba, qui brille également depuis le début de la Premier League au côté de la recrue Nemanja Matic au milieu de terrain. Invité à s’exprimer sur son partenaire à Manchester United et en Equipe de France, Anthony Martial n’a pas n'a pas tari d'éloges en parlant d’un futur Ballon d’Or.

« Paul est mentalement très fort et il est très sûr de lui-même. Il est très technique et a beaucoup d'endurance. Je dirais qu'il est probablement le meilleur milieu du monde » a lâché l’ancien Lyonnais sur le site officiel des Reds Devils avant de poursuivre. « Il est encore jeune, et il peut faire encore mieux. S'il continue de s'améliorer comme il le fait, je pense qu'il va gagner le Ballon d'Or dans les cinq prochaines années ». C’est tout le mal qu’on lui souhaite. En effet, cela serait (très) bon signe pour les Bleus…