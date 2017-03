Dans : Premier League, Mercato.

Comme en fin de saison dernière, lorsqu’il évoluait au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) entretient le suspense alors que son contrat à Manchester United va bientôt expirer.

Cette fois, le Suédois peut activer une clause pour rester une saison de plus. A moins que l’attaquant et le club anglais ne s’entendent sur une prolongation. En tout cas, les deux parties sont actuellement en discussion, pendant que José Mourinho prie pour que son buteur ne bouge pas cet été. Mais n’allez surtout pas penser que le manager mancunien est égoïste.

« Je reste calme et j'attends sa décision. S'il décide de rester et qu'il est heureux ici, on sera ravi. Mais s'il décidait de partir et de tenter un nouveau défi, je serais aussi content pour lui, a confié le Portugais à Sky Sports, sachant que l’ancien Parisien est attiré par la Major League Soccer. Il a largement contribué à notre réussite cette saison, mais l'humain est plus important que le joueur et l'équipe. Donc s'il choisit de partir pour être heureux avec sa famille dans un environnement différent, c'est comme ça. » De son côté, Ibra laisse entendre qu’il souhaite rester.