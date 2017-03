Man United : Mourinho va-t-il accepter le nouveau caprice d’Ibra ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Sous contrat à Manchester United jusqu’en juin prochain, Zlatan Ibrahimovic a la possibilité d’activer une clause pour rester une année supplémentaire.

Une chose est sûre, José Mourinho ne s’y opposera pas au vu du rendement de son attaquant arrivé l’été dernier. Dès ses premiers mois en Angleterre, le Suédois a mis tout le monde d’accord avec des statistiques honorables pour un joueur de 35 ans (26 buts toutes compétitions confondues). Mais si le manager mancunien souhaite absolument le conserver, Ibrahimovic, lui, entretient le mystère. Du moins auprès des médias…

Car selon le Daily Mail, l’ancien Parisien veut rester chez les Red Devils. Seulement voilà, l’avant-centre refuse de signer une simple option et exige carrément un nouveau contrat de deux ans. Autrement dit, « Ibra » se verrait bien à Old Trafford jusqu’à ses 37 ans ! Reste à savoir ce qu’en pensent Mourinho et les dirigeants de MU, qui savent que leur buteur peut aussi claquer la porte l'été prochain.