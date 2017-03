Man United : Martial donne une leçon aux supporters français

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Parfois secoué par son manager José Mourinho à Manchester United, Anthony Martial ne lâche rien. L’attaquant français continue de se battre pour s’installer dans le onze de départ.

Preuve que l’ancien Monégasque a le bon état d’esprit, et qu’il ne manque pas de soutien. En effet, l’international tricolore peut compter sur les fans mancuniens. « Pour moi, ce qui est vraiment spécial ici, ce sont les supporters, a confié Martial à Inside United. Ils ont vraiment été extraordinaires avec moi. Je pense que c'est ce qui va sur le long terme me faire sentir comme à la maison et à l'aise, et cela me donne vraiment envie de rester ici au club. » Rien à voir avec l’attitude du public français.

« En France, même si vous êtes l'un des meilleurs joueurs, ils peuvent se mettre à vous siffler et vous railler si vous ne marquez pas pendant plusieurs matchs, a regretté le joueur formé à Lyon. Mais ici, c'est tout le contraire, ils vont essayer de vous encourager afin que vous puissiez marquer, et alors là vous gagnez de la confiance. Je pense que c'est juste une mentalité différente. C'est pour ça que j'aime tant les supporters ici. » Contrairement à ce qu’annonçaient certaines rumeurs cet hiver, Martial n’a aucune intention de quitter les Red Devils.