Man United : Et si Pogba retrouvait son Tonton Pat ?

Dans : Premier League, Mercato.

Moins utilisé cette saison à la Juventus Turin, Patrice Evra envisage un départ avant la fin de son contrat l’été prochain.

Mais à 35 ans, où est-ce que le Français pourrait bien atterrir ? Au vu de ses ambitions, le latéral gauche ne devrait pas privilégier une destination exotique. Evra a encore faim de ballon et de titre, lui qui refuse de mettre un terme à sa carrière internationale avant le Mondial 2018. Il y a donc fort à parier que l’intérêt de son ancien club Manchester United ne le laisse pas insensible.

En effet, la presse anglaise croit savoir que le manager José Mourinho aimerait accueillir le Bianconero dans son effectif. Et selon The Times, Evra serait favorable à un retour chez les Red Devils et voudrait même terminer sa carrière à MU, là où l’ancien pilier de Sir Alex Ferguson a passé huit ans (2006-2014). Autant dire que l'international tricolore serait accueilli à bras ouverts, notamment par son ami Paul Pogba.