Man United : Ecoeuré, Mourinho veut du respect pour les Pogba

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Fautif sur le but de N’Golo Kanté lundi, à l’occasion des quarts de finale de la FA Cup (1-0 pour Chelsea), le milieu de Manchester United Paul Pogba a de nouveau été ciblé par les critiques.

Rien de nouveau pour la recrue à 105 M€, régulièrement pointée du doigt en Angleterre depuis son transfert record l’été dernier. Un traitement particulier que l’ancien joueur de la Juventus Turin digère plutôt bien. Tout le contraire de son manager ! Loin d’être aussi zen que sa star, José Mourinho a pris la défense de la famille Pogba avec un discours fort.

« Je pense que le monde perd certaines valeurs, on le sait tous, et que la jalousie atteint un niveau qui m’effraie, a regretté le Portugais. Ce n’est pas de sa faute s’il perçoit dix fois plus que certains autres très bons joueurs. Ce n’est pas de sa faute si certains supporters sont dans la difficulté et ont besoin de calculer au centime près pour survivre. Il mérite le respect, sa famille le mérite. Il vient d’une famille de travailleurs qui a eu trois garçons, je suis sûr que sa mère et son père ont travaillé dur pendant des années. »

Pogba s’en fout, pas Mourinho

« C’était un adolescent qui est venu à Manchester pour se battre pour sa carrière et qui n’a pas eu peur de devoir travailler pour avoir une vie meilleure, a poursuivi le technicien. Il a atteint les sommets, sans devoir rien à personne. Je suis heureux avec Paul, le club aussi. Le point positif, c’est sa personnalité, il se fout royalement de ce que les gens peuvent dire. » Si Pogba refuse de répondre aux critiques, Mourinho, lui, ne supporte plus les attaques contre le Français.