Man. City : Guardiola surprend tout le monde avec cette annonce

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ancien joueur du FC Barcelone, Pep Guardiola s’est fait ses armes d’entraineur par la grande porte en dirigeant le club catalan avec succès, avec deux Ligues des Champions en quatre ans. Passé depuis par le Bayern Munich et Manchester City, où il est arrivé l’été dernier, le technicien espagnol a fait une confidence surprenante ce lundi en marge du match de son équipe. « Pep » a tout simplement expliqué qu’il s’approchait de la fin de sa carrière de coach, alors qu’il n’a que 45 ans.

« Je me rapproche de la fin de ma carrière d’entraineur. Je ne serai pas entraineur jusqu’à 60 ou 65 ans. A City, je resterai trois ans ou plus, mais je vais bientôt finir ma carrière, c’est sûr. Au moment où je le sentirai, et je suis un peu dans cette optique, ce sera la fin de ma carrière », a expliqué Pep Guardiola, qui se voit peut-être relever un dernier défi après City, et arrêter aux alentours de 50 ans, ce qui est assez rare pour un technicien aussi huppé.