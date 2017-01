Mamadou Sakho est un titulaire et un joueur de premier plan à Liverpool

Dans : Premier League, Mercato.

Éjecté du groupe professionnel par Jurgen Klopp depuis le début de la saison, Mamadou Sakho a en tout cas fait le bonheur des U23 de Liverpool durant la première partie de saison.



Après son contrôle positif à un brûleur de graisse en avril 2016, Sakho a été relaxé en juillet. Suite à cela, il a réintégré le groupe pro pour la préparation estivale... avant d'être viré du stage de pré-saison de Liverpool en Californie, son entraîneur étant mécontent de son attitude. Depuis, le défenseur central est cantonné à jouer avec les jeunes de son club. Durant la première partie de saison, Sakho a donc joué la majorité des matchs de la Premier League 2, aidant ainsi les U23 à se classer à la troisième place. Et malgré sa situation compliquée, l'international français a fait bonne figure auprès des jeunes, alors qu'il recherche activement une porte de sortie durant ce mercato hivernal...

« Je pense qu'il a eu une bonne influence sur l'équipe. Nous étions tous surpris. Sakho a été professionnel et très sérieux dans la formation. Cela peut être un problème quand un joueur de l'équipe première descend chez les jeunes et qu'il ne veut pas vraiment être ici, mais il a très bien géré. Et dans le jeu, nous avons tous appris à ses côtés. C'est un joueur de premier plan, qui a été capitaine en France et au PSG. Tout ce que vous pouvez faire avec lui, c'est apprendre. Il a été dans la direction de l'équipe », a avoué, sur Team Talk, le jeune milieu de terrain Matty Virtue, qui gardera donc un très bon souvenir du passage de Sakho avec les U23. Un témoignage qui aura au moins le mérite de rassurer certains clubs enclin à recruter Sakho durant ce mois de janvier...