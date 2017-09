PL : La FA rejette la requête de Liverpool pour Sadio Mané

Dans : Premier League.

Condamné à trois matchs de suspension après son geste très violent sur Ederson lors du choc entre Manchester City et Liverpool samedi après-midi (5-0), Sadio Mané devra bien respecter cette sanction. Ce mardi après-midi, la FA a refusé l’appel du club de la Mersey, qui avait demandé une peine moins lourde pour l’international sénégalais, plaidant le geste involontaire. Le n°19 de Liverpool ratera donc la réception de Burnley et les deux déplacements à Leicester (en Premier League et en League Cup).