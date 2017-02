Leicester : Ranieri viré, les joueurs l’ont lâché !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ce jeudi soir, Leicester a officialisé le limogeage de Claudio Ranieri, qui avait porté vers le titre de champion d’Angleterre un club simplement désireux de se maintenir en Premier League la saison dernière.

Mais le monde du football est impitoyable, et les mauvais résultats en championnat ont fini par avoir la peau du technicien italien. Alors que le nom de Roberto Mancini est évoqué pour le remplacer, c’est toute une ville qui est sous le choc. Cela ne vaut pas forcément pour le vestiaire des Foxes, qui semble avoir lâché son entraineur cette saison.

Si la Ligue des Champions a particulièrement motivé les champions d’Angleterre en titre, le sabordage en championnat n’est pas à écarter selon Sky Sports. Le média britannique évoque une réunion qui a eu lieu jeudi entre les joueurs, le staff et la direction. Les joueurs cadres de l’équipe auraient ainsi fait comprendre que la relation ne fonctionnait plus avec Claudio Ranieri et deux autres membres de son staff (Paolo Benetti et Andrea Azzalin), qui ont tous les trois pris la porte ce jeudi. Une dernière discussion qui a mis un terme à l'aventure de Claudio Ranieri, qui restera tout de même une légende du club de Leicester avec son retentissant exploit de la saison 2015-16.