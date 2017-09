José Mourinho est obligé de calmer Zlatan Ibrahimovic

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Après la signature de son nouveau contrat avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic semble encore plus motivé à l’idée de retrouver la compétition.

Il n’y a qu’à suivre les publications du Suédois sur les réseaux sociaux pour se rendre compte de ses efforts. « Dites à José que j'arrive », a même annoncé le Red Devil sur Instagram la semaine dernière, lui qui ne devait pas revenir avant l’année 2018 en raison de sa grave blessure au genou en avril dernier. Manifestement, l’attaquant qui fêtera ses 36 ans en octobre a bien l’intention de raccourcir les délais prévus. Ce qui ne plaît pas forcément à son manager José Mourinho.

« Je pense que nous avons besoin de lui. Nous l'attendons, mais avec patience. Il doit être patient, a insisté le technicien portugais. Il ne doit pas se laisser guider par ses émotions, il doit éviter de faire des folies pour récupérer plus rapidement. Je sais qu'il veut revenir plus vite. Donc il faut rester calme, faire les choses au fur et à mesure. » Pas sûr que Zlatan Ibrahimovic écoute les conseils de son coach...