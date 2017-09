Giroud l'avoue, il était à deux doigts de quitter Arsenal au mercato

Dans : Premier League, Mercato.

En manque de temps de jeu la saison dernière, Olivier Giroud (30 ans) a longtemps envisagé de quitter Arsenal cet été.

Déjà barré par Alexis Sanchez, l’attaquant français a vu son compatriote Alexandre Lacazette débarquer et l’éloigner encore un peu plus du 11 de départ. Une situation dangereuse pour le buteur numéro 1 de l’équipe de France alors que le Mondial 2018 se profile. C’est pourquoi de nombreuses formations, dont Marseille et Lyon en Ligue 1, ont tenté de le convaincre. Avant d’apprendre que Giroud souhaitait finalement rester chez les Gunners.

« C'était une décision personnelle, a expliqué l’ancien Montpelliérain. C'est vrai que j'étais proche de quitter le club parce que je voulais jouer. Mais après une grosse réflexion avec ma famille et des amis proches dans le monde du sport, j'ai souhaité rester à Arsenal. J'ai pensé que mon histoire à Arsenal n'était pas terminée. Le club m'a beaucoup apporté et je pense le lui avoir rendu. Je cherche toujours à progresser et à remporter des titres avec le club. » A priori, Giroud semble reparti pour une saison en tant que remplaçant. Un pari risqué en vue de la prochaine Coupe du monde...