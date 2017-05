FIFA : Enquête en cours sur les 50ME de Raiola pour le transfert de Pogba !

Dans : Premier League, Mercato.

Transféré pour plus de 100 millions d’euros de la Juventus Turin à Manchester United l’été dernier, Paul Pogba réalise une saison contrastée en Premier League. S’il semble satisfaire José Mourinho dans un rôle de relayeur plus sobre et plus épuré qu’en Italie, les médias et les observateurs britanniques attendent toujours plus de l’international français de 24 ans.

Cependant, il y a déjà un énorme gagnant dan cette histoire, Mino Raiola, l’agent italien de Paul Pogba, ayant raflé le gros lot à l’occasion du transfert de son joueur du côté d’Old Trafford cet été. Effectivement, le représentant de 49 ans aurait touché près de 50 millions d’euros de commission suite au transfert de l’icône marketing d’Adidas en Angleterre. Mais selon des révélations de Football Leaks, la FIFA s'intéresse à ce colossal bonus car il semble que Mino Raiola ait eu un rôle assez inédit dans cette opération, puisqu'il était à la fois le représentant de Paul Pogba, mais également celui de la Juventus et de Manchester United ! Mieux encore, les Red Devils n'étaient pas informés que Raiola gérait ce transfert pour la Juventus...et inversement. Une triple casquette qui intrigue la Fédération internationale, laquelle a déclenché en septembre dernier une enquête afin de savoir si celui qui est aussi l'agent de Zlatan Ibrahimovic n'est pas allé trop loin dans le mélange des genres.