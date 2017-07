Faits divers : Lukaku sera jugé par un tribunal de Beverly Hills

Dans : Premier League, Mercato.

Alors que Manchester United a révélé ce samedi que Romelu Lukaku allait être le prochain renfort de José Mourinho, l'international belge fait parler de lui dans la rubrique des faits divers. En effet, quelques heures après cette annonce des Red Devils, la police de Beverly Hills, où Lukaku est actuellement en vacances, a annoncé que ce dernier devra répondre de la justice de son comportement récent.

Il y a quelques jours, la police était intervenue suite à la demande de voisins qui se plaignait du bruit provenant de la villa du joueur d'Everton. Et plutôt que de calmer le jeu, Romelu Lukaku avait eu un comportement et des propos très désagréables à l'encontre des forces de l'ordre, lesquels s'étaient déplacés six fois pour demander un peu de silence. C'est ce qui lui a valu non pas d'être embarqué au poste, mais de recevoir immédiatement une convocation afin de répondre de son attitude devant un tribunal local. Selon la BBC, Paul Pogba, qui est lui aussi à Beverly Hills en compagnie de son futur coéquipier, n'est pas concerné par cette affaire.