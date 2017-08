Diego Costa met ses menaces à exécution contre Chelsea

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Meilleur buteur de Chelsea la saison dernière, Diego Costa ne fait plus partie des plans du manager Antonio Conte.

Sûr de son choix, le coach des Blues a annoncé la nouvelle à son attaquant par sms cet été, avant de l’écarter du groupe à son retour de vacances. Une drôle de situation pour l’international espagnol, qui souhaite revenir à l’Atlético Madrid même si l’interdiction de recrutement des Colchoneros complique tout. C’est pourquoi le clan Diego Costa ne supporte plus ces conditions. Remonté, l’avocat du joueur avait menacé le club londonien de poursuites judiciaires pour « comportement discriminatoire ».

Confirmation une semaine plus tard puisque selon ESPN, Diego Costa aurait vraiment attaqué Chelsea en justice ! Une manière de contester sa mise à l’écart jugée irrespectueuse. Autant dire que l’avant-centre de 28 ans, remplacé par Alvaro Morata dans l’effectif, ne devrait plus remettre les pieds au centre d’entraînement des Blues jusqu’à son départ devenu inévitable et même urgent pour les deux parties.