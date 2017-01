Chelsea tombe à Tottenham après 13 victoires consécutives !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Après treize victoires consécutives en Premier League, le Chelsea d'Antonio Conte a mis un genou à terre ce mercredi soir sur les terres d'un ennemi de toujours, Tottenham (2-0). C'est un doublé de Dele Alli qui a scellé la victoire des Spurs.

Chelsea pouvait battre un record en cas de succès à White Hart Lane, puisque la formation londonienne avait enchaîné treize succès en Premier League, soit autant qu'Arsenal, co-détenteur de ce record. Mais en face, Tottenham pouvait s'appuyer aussi sur une statistique solide. En effet, depuis que Mauricio Pochettino a pris les commandes des Spurs, jamais son équipe n'a été battue dans un derby londonien (7 victoires, 4 nuls).

Et ce choc au sommet a tenu toutes ses promesses avec des formations qui se sont données sans compter et se sont rendues coup pour coup. Mais, c'est Tottenham qui trouvait en premier la faille dans le temps additionnel de la première période, Dele Alli reprenant victorieusement de la tête un caviar d'Eriksen (1-0, 45e).

Après la pause, et sur une action étrangement similaire, c'est encore une fois Eriksen qui adressait un centre parfait pour Dele Alli, lequel idéalement placé au second poteau foudroyait Courtois, encore une fois de la tête (2-0, 54e). Cette fois la messe était dite, Chelsea ne parvenant jamais à inquiéter Lloris et concédant la défaite à Tottenham. Avec ce résultat, les Spurs passent devant Arsenal et Manchester City, et reviennent à deux longueurs de Liverpool.