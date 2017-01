Chelsea : Conte préfère un autre roublard espagnol à Batshuayi

Dans : Premier League, Mercato, OM.

Désireux de renforcer l'attaque de Chelsea lors de ce mercato hivernal, Antonio Conte souhaite recruter l'Espagnol de Swansea Fernando Llorente... en contrepartie de Michy Batshuayi.

Transféré de l'Olympique de Marseille à Chelsea en juillet 2016 pour 40 millions d'euros, l'attaquant belge n'a pas encore réussi à s'imposer au sein d'une équipe pratiquement imbattable. Même s'il brille en Coupe, et cela a notamment été le cas ce dimanche lors de la victoire contre Peterborough en FA Cup (4-1) durant laquelle l'ancien Olympien a été décisif à deux reprises avec un but et une passe, Batshuayi n'a marqué qu'un seul but en Premier League contre Watford en août. Un bien trop maigre bilan pour le buteur de 23 ans qui a donc du mal à jouer le rôle de doublure d'un Diego Costa affamé.

Par conséquent, son entraîneur envisage de l'envoyer dans un autre club du championnat anglais pour qu'il s’aguerrisse. Et ceci pourrait être le cas au cours du mois de janvier. En effet, Sky Sports affirme que Batshuayi se rapproche de Swansea puisque Conte rêve de faire venir Fernando Llorente à Stamford Bridge. Aucun accord n'a été trouvé pour l’instant, mais cette transaction semble réalisable quand on sait que le coach italien a gardé un bon souvenir du buteur espagnol, qui a déjà marqué six buts pour ses débuts en Angleterre, après leur saison commune à la Juventus en 2014. Reste désormais à savoir si ce possible transfert conviendrait à toutes les parties...