Arsenal : Wenger s'oppose au retour de Thierry Henry

C'est le Mirror qui l'affirme ce dimanche, Arsène Wengera aurait clairement prévenu les dirigeants d'Arsenal qu'il s'opposait fermement au retour de Thierry Henry au sein de l'encadrement des Gunners. En effet, le board du club londonien serait tenté de proposer un rôle à l'ancien légendaire attaquant français d'Arsenal, qui depuis quelques mois est devenu l'entraîneur adjoint de l'équipe national de Belgique.

Si Arsène Wenger est contre ce come-back de Thierry Henry c'est, toujours selon le tabloïd anglais, qu'il craint que ce dernier puisse contribuer à le pousser vers la sortie, et même le remplacer sur le banc de touche d'Arsenal. Car pour l'instant, le technicien alsacien ne semble pas réellement avoir l'intention d'abandonner ses fonctions en fin de saison, et cela lors que les Gunners ne sont plus du tout assurés d'avoir un ticket pour la prochaine Ligue des champions.