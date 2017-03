Arsenal : Wenger a décidé de son avenir !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Après la défaite de son équipe à West Bromwich Albion ce samedi après-midi (3-1), Arsène Wenger a évoqué son avenir du côté d'Arsenal.

Lourdement défait chez une formation moyenne de Premier League malgré une nette possession de balle (77 %), Arsenal est en pleine crise... Le club londonien vient effectivement de subir six défaites lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Éliminé de la Ligue des Champions, les Gunners sont en train de perdre tout espoir dans la course au podium, désormais situé à six unités. Durant cette mauvaise passe, de nombreuses voix pointent du doigt Arsène Wenger. Plus que jamais sur le départ à Arsenal, l'entraîneur français ne se préoccupe pourtant pas encore de son futur...

« La défaite contre WBA ? C'était un match difficile, avec un jeu typique de la Premier League... Les messages sur les avions ? Je regardais le match, je n'ai rien vu. Je dois vivre avec cette pression. Je me concentre sur mon travail. Ce que les gens pensent, peu importe. L'avenir ? Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je vais faire dans mon avenir. Vous le saurez bientôt. Mais je ne m'inquiète pas à ce sujet. En ce moment, nous sommes dans une mauvaise passe, jamais connue depuis 20 ans. Revenir au niveau, c'est plus important que mon avenir. L'atmosphère affecte l'équipe ? Je ne sais pas. Les fans sont un peu déçus, je comprends complètement. Mais cela n'explique pas nos défaites », a avoué, sur le site de son club, Wenger, qui promet donc de faire rapidement la lumière sur son avenir.