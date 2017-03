Arsenal : Recalé par Mbappé, Wenger s’inquiète pour le nouveau Henry

Dans : Premier League, Foot Europeen, Monaco, Mercato.

Etincelant à l’AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans) éblouit l’Europe entière depuis quelques semaines. Ce qui n’étonne pas grand-monte en réalité.

En mars 2016, il y a un an, l’attaquant monégasque était déjà sollicité par de nombreux cadors européens alors qu’il n’avait même pas encore signé son premier contrat professionnel sur le Rocher. Sans surprise, le manager d’Arsenal Arsène Wenger faisait partie des prétendants de Mbappé. Mais cela n’empêche pas le technicien français de s’inquiéter pour l’avenir de celui qu’il compare à son ancien buteur Thierry Henry.

« Je l'ai approché l'an dernier parce que je crois vraiment qu'il a un avenir exceptionnel. Il a un peu toutes les qualités. Il me rappelle un peu un jeune Thierry Henry avec le même regard malin, les mêmes qualités d'intelligence dans les déplacements et de félinité dans la finition, a décrit l’Alsacien. Je pense que c'est un talent exceptionnel qui est promis à un super avenir. Malheureusement, tous ces jeunes sont très tôt sous les convoitises des grands clubs. Tout le monde déjà ne parle que de lui et j'espère que ça ne va pas l'handicaper dans son futur. » En tout cas, Wenger serait ravi de devenir le protecteur de Mbappé...