Arsenal : Lacazette n'était pas prêt pour la Premier League

Dans : Premier League, Foot Europeen, OL.

Deux buts en quatre matchs, Alexandre Lacazette réalise des débuts tout en douceur du côté d’Arsenal, où il a signé pour être le buteur numéro 1 du club londonien après une première partie de carrière prolifique à Lyon. Considéré comme l’un des atouts offensifs des Gunners, l’ancien lyonnais n’est pas encore jugé comme indispensable. Et même son manager, Arsène Wenger, avoue qu’il y a un temps d’adaptation nécessaire à la Premier League que Lacazette n’a pas encore totalement digéré.

« Il est un petit peu surpris par l’intensité dans les entraînements et les matchs. Il réussira parce qu’il est brave et intelligent. L’intelligence de ses courses, sa qualité technique sont excellentes. Je ne suis pas inquiet pour lui. Au début, il était totalement surpris par l’intensité et il s’adapte lentement. Chaque semaine, je sens qu’il progresse, qu’il devient plus fort », a ainsi confié le manager d’Arsenal dans les colonnes du Guardian. En attendant, le temps est compté car les Gunners, qui ont déjà réalisé un début de saison décevant, et vont devoir répondre présent au derby face à Chelsea de dimanche, sous peine de se retrouver déjà bien loin des prétendants au titre.