Arsenal : Lacazette marque dès son entrée en jeu !

En match amical face à Sydney, Arsenal s’est imposé 0-2 et Alexandre Lacazette a fait une entrée remarquée. L’attaquant français, arrivé sur le terrain à la 68e minute, a mis un quart d’heure pour trouver le chemin des filets, inscrivant le but du 0-2 de près à la 83e minute. Voilà ce qui s’appelle de bons débuts.

It only took 15 minutes - @LacazetteAlex has his first goal for @Arsenal ????



Watch the last few minutes ???? https://t.co/W8t9lelbgp pic.twitter.com/Qy0iuaybe2