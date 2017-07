Arsenal : Avec Lacazette, Özil prédit le grand retour des Gunners

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Recruté pour 60 millions d’euros, Alexandre Lacazette n’arrive pas à Arsenal dans l’anonymat. Au contraire !

D’un côté, ceux qui ne le connaissaient pas se sont forcément renseignés sur la recrue la plus chère de l’histoire du club. De l’autre, certains ont déjà croisé ou côtoyé l’attaquant français. A l’image de son nouveau coéquipier et compatriote Francis Coquelin, ravi de le signature de Lacazette.

« Nous avons joué ensemble avec l'équipe nationale de jeunes, donc je le connais très bien. Je suis vraiment heureux qu'il soit venu au club, a réagi le milieu sur le site officiel des Gunners. C'est un véritable atout et une machine à but. Il a marqué 37 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, il a montré qu'il était un très bon buteur. Même en Europe, il est très difficile de trouver quelqu'un qui peut marquer 25 ou 30 buts. Il montre qu'il ne plaisante pas face au but, il fait le boulot et c'est ce dont nous avons besoin. » Quant à Mesut Özil, le meneur de jeu voit déjà Arsenal au top niveau grâce à l’ancien Lyonnais.

Özil compte sur Lacazette

« Je suis vraiment impatient de jouer avec lui, s’est réjoui l’Allemand. C'est un très bon attaquant qui a marqué beaucoup de buts en Ligue 1. Et pas seulement cette saison, les précédentes aussi. Nous sommes vraiment contents d'avoir un tel attaquant avec nous. De ce que j'ai entendu, il est très bon, il a toujours faim de but et il est plein de sang-froid face au but. Mes amis qui suivent la L1 le connaissent bien et m'ont dit que j'allais m'amuser avec lui sur le terrain. J'espère qu'il pourra nous amener plus haut avec ses buts. » Visiblement, Lacazette fait déjà l’unanimité dans le vestiaire londonien.