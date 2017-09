Angleterre : Rooney privé de permis pour deux ans

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Coupable d’avoir conduit en état d’ivresse, Wayne Rooney a reconnu les faits et a été condamné ce lundi par le tribunal de Stockport à deux ans d’interdiction de conduire. L’attaquant d’Everton avait été arrêté il y a deux semaines de cela alors qu’il était tout proche de son domicile, et rentrait visiblement d’une soirée bien arrosée. Le joueur a présenté ses excuses à ses fans et à son club, et a accepté les sanctions disciplinaires d’Everton, avec l’énorme amende financière qui va avec.