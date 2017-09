Ang : Wenger out ? Robert Pirès répond !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

La gestion du mercato estival et les résultats du début de saison en Premier League ont remis directement Arsène Wenger sous pression. Et les banderoles Wenger Out sont rapidement ressorties des placards par certains supporters d'Arsenal. Fidèle soutien du technicien français des Gunners, Robert Pirès ne lâche toujours pas Arsène Wenger, mais il admet tout de même que ce dernier doit impérativement modifier des choses, et surtout des hommes, dans son staff.

« Il faudrait qu’il change ou rajeunisse son entourage. C’est important. Il faudrait qu’il apporte de la fraicheur, des gens qui voient le football différemment de lui, insiste le champion du monde 1998 et d'Europe 2000. Il aime le football. Il aime ce métier. On ne va rien lui apprendre, je ne vais rien lui apprendre. Le football a changé, les joueurs ont changé, les comportements ne sont plus les mêmes, le football va de plus en plus vite. Peut-être que c’est à lui et à son entourage de s’adapter à ce nouveau football. Je n’ai pas envie qu’il parte mais il faudrait qu’il mette un peu de fraîcheur autour de lui », a confié, sur RMC, l’ancien joueur d’Arsenal, conscient que le club londonien doit se sortir de cette spirale.