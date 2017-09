Ang : Ivre au volant, Rooney paie une amende 350.000 euros à Everton

Dans : Premier League, Foot Europeen.

On ne badine pas avec les règles au sein du club d'Everton et même une star comme Wayne Rooney n'échappe pas aux sanctions. Interpellé cette semaine en état d'ivresse au volant de sa voiture, le joueur anglais, qui vient de prendre sa retraite internationale, a été convoqué par Ronaldo Koeman. Et le coach d'Everton a rappelé à Rooney qu'il lui avait demandé de servir d'exemple pour les jeunes joueurs au moment des négociations sur son retour.

Résultat, Wayne Rooney pourrait être mis à l'écart lors du prochaine match, et aura droit à une amende de 350.000 euros précise le Sun. Ronald Koeman a également prévenu l'ancien mancunien qu'une récidive pourrait lui valoir une sanction autrement plus lourde.