Amical : Pour sa dernière, Podolski fait gagner l'Allemagne

Même s'il s'agissait d'un match amical, l'affiche Allemagne-Angleterre de ce mercredi soir au Signal Iduna Park de Dortmund avait forcément un parfum particulier compte tenu de l'actualité dramatique à Londres et des adieux à la Mannschaft de Lukas Podolski.

En effet, âgé de 31 ans, l'international allemand a décidé de tourner la page, lui qui rejoindra l'été prochain le club japonais du Vissel Kobe. Et pour sa 130e et ultime apparition officielle sous le maillot de l'Allemagne, Lukas Podolski ne s'est pas raté, marquant d'une superbe frappe du gauche pleine lucarne le but de la victoire des champions du monde (1-0, 63e).

Dimanche prochain, c'est sans Podolski que l'Allemagne tentera de continuer son sans-faute dans les qualifications pour le Mondial 2018 en Azerbaïdjan, tandis que l'Angleterre recevra la Lituanie à Wembley.