Toni Kroos commence 2017 avec un troll XXL

Dans : Bundesliga, Mondial 2014.

International allemand et joueur du Real Madrid, Toni Kroos a débuté très fort l’année 2017. Lors de ses vœux sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a souhaité une bonne année 20-1-7, avec les drapeaux du Brésil et de l’Allemagne pour représenter les deux derniers chiffres. Une référence bien évidente au surréaliste 1-7 passé par la Mannschaft au Brésil, sur son terrain, lors de la Coupe du monde 2014. Cela a valu beaucoup de réactions à Toni Kroos, un peu trop visiblement puisqu’il a tenu à préciser par la suite que c’était un simple clin d’œil humoristique, rien de plus.