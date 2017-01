Officiel : Ntep à Wolfsburg jusqu'en 2021 !

Dans : Bundesliga, Mercato, Rennes, OL, OM.

C'est désormais officiel, Paul-Georges Ntep, qui était arrivé dimanche en Allemagne, est désormais un joueur de Wolfsburg. L'ancien attaquant international tricolore du Stade Rennais s'est engagé jusqu'en 2021 avec la formation entrainée par Valérien Ismaël où il portera le numéro 9 a précisé le club. Wolfsburg et Rennes se sont engagés à ne pas communiquer le montant de ce transfert.

« Nous suivons sa carrière de manière intensive depuis plusieurs saisons et nous sommes heureux que Paul-Georges Ntep choisisse Wolfsburg (…) Nous sommes convaincus qu'il continuera sa progression au VFL », a notamment déclaré le directeur sportif du club allemand, Olaf Rebbe. Pour mémoire, Ntep était arrivé au Stade Rennais en 2014 en provenance d'Auxerre et ces dernières semaines son nom avait été cité du côté de l'OL et de l'OM. Mais finalement l'attaquant de 24 ans a opté pour Wolfsburg et la Bundesliga pour la suite de sa carrière.