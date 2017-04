Officiel : Kingsley Coman transféré au Bayern Munich

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, Mercato.

Prêté depuis deux ans par la Juventus au Bayern Munich, Kingsley Coman est désormais officiellement un joueur du club bavarois. Ce dernier a levé son option d’achat et se retrouve sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en juin 2020. La Juventus a vendu Coman pour la somme de 21 ME, alors qu’il était arrivé un an plus tôt de Turin en provenance du PSG pour zéro euro.