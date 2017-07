Mercato : Qui veut vraiment d'Aubameyang demande Dortmund ?

Dans : Bundesliga, Mercato, PSG.

Cité à plusieurs reprises sur le départ du côté du Borussia Dortmund au cours des dernières semaines, Pierre-Emerick Aubameyang est toujours en Allemagne. Et ceci n'est pas prêt d'évoluer... Même s'il est courtisé par de très grands clubs, comme le PSG, le Milan ou Chelsea durant ce mercato, et malgré sa volonté de partir, l'international gabonais de 28 ans ne sera pas bradé par son club allemand, qui réclame 70 ME, selon son président.

« Nous n’avons aucune offre. Nous attendrons encore quelques jours de plus, mais pas d’avantage. Personnellement, je préférerais qu’il reste. Mais c’est vrai qu’il y a quelques clubs au monde où il pourrait clairement gagner plus d’argent », a lancé, sur Die Welt, Hans-Joachim Watzke, qui piaffe donc d'impatience dans le dossier Aubameyang. En attendant une offre... ou pas.