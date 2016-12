Mercato : Ousmane Dembélé a déjà un pied au Real Madrid

Dans : Bundesliga, Mercato, Foot Europeen, Liga.

Depuis quelques semaines, Zinedine Zidane ne cache plus son admiration pour Ousmane Dembélé, qu'il a même classé dans son Top 5 des meilleurs joueurs français de l'année 2016.

Et ce n’est pas totalement innocent. En effet, ce jeudi, Marca révèle que le Real Madrid a tout simplement une option prioritaire sur les autres clubs pour recruter au Borussia Dortmund, et cela depuis les transfuges qui ont eu lieu entre les deux clubs ces dernières années. Cela date notamment de l’arrivée de Nuri Sahin, en prêt puis en transfert définitif, en 2014, alors que le club allemand n’aurait toujours pas fini de rembourser ce retour aux sources du Turc.

En a découlé, selon le journal espagnol, une option pour recruter prioritairement un joueur du Borussia, et il s’agirait bien évidemment du très prometteur ancien rennais. Toutefois, acheté pour 15 ME « seulement » serait-on tenté de dire, l’été dernier, l’international français ne sera pas bradé et sa valeur a déjà plus que doublé. Pas de quoi faire peur à la Maison Blanche.